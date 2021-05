Aasta küla 2021 kandidaat: Metsküla

Metskülas on heade mõtete ja tegudega kokkuhoidev kogukond. Traditsiooniks on saanud talgupäevade ja iga-aastaste meeleolukate jaaniõhtute korraldamine.

Enam pole kooli, poodi ega rahvamaja, kuid on avalikus kasutuses oleval maa-alal vabatahtliku koostöö ja annetuste toel valminud varjualune, uhke külakiik, laste mänguala ja korvpalli mänguplats.

Metsküla on looduskaunis, heakorrastatud, erilise auraga paik, kus on hea elada ja lastel kasvada. Paljude inimeste kodud on leidnud tunnustust valla kauni kodu konkurssidel, kaks talu on saanud ka Eesti Vabariigi presidendi tunnustuse.

Metsküla hoiab oma rikkalikku ajaloo- ja kultuuripärandit. Tänu kodu-uurijate (Endel Rösler, Vaike Birk, Leonhard Pruus, Ako Luts) tegevusele on kogutud hulgaliselt materjale, millest ammutada teadmisi minevikust ja mõtestada olevikku. Neid materjale kajastatakse alates 1995. aastast külalehe "Metsküla elu" vahendusel.