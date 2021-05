Nedsaja Küla Bändi ja Ithaka Maria uus lugu "Küla elab" räägib maaelu hoidmisest

Nedsaja Küla Bänd avaldas uue singli "Küla elab" koos temaatilise muusikavideoga. Bändi külalissolistina on loole vokaali andnud Ithaka Maria, kelle juured viivad samuti Nedsaja külla.

Ajaloohõnguline lugu räägib külade ja maaelu hoidmise vajalikkusest ning sellest, et iga linn ja riik on alustanud külana.

"Kohe alguses oli selge, et selle loo filmime üles oma koduküla tanumatel ja Nedsaja külaplatsil, kus meie ansambel 2013. aastal alguse sai," sõnas muusikavideo lavastaja ja ansambli kitarrist Paul Hunt ning lisas, et videos näeb lisaks muusikutele ka külarahvast oma igapäevatoimetusi tegemas ja ühiselt pidutsemas."

Laul on algselt loodud 2019. aastal Eesti Külade Maapäevaks. Loo sõnad on kirjutanud Aapo Ilves ja viisi autor on Priit Pajusaar.

Singel on sissejuhatuseks Nedsaja Küla Bändi 11. juunil ilmuvale teisele stuudioalbumile nimega "Seda veel ei tea".