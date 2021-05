Yasmyn uuest albumist: minu kõige terviklikum, külluslikum ja küpsem looming

"Tunnen, et olen jõudnud uue albumiga žanrini, mis iseloomustab mind muusikaliselt kõige enam ja peegeldab seda, mida ma artistina teha soovin," sõnas Yasmyn.

Uus plaat sisaldab loomingut erinevatelt Eesti ja USA produtsentidelt, lisaks teeb kaasautorina kaasa Kaspar Kolk, kes on ka mixinud kogu albumi materjali. Albumi materjalist on ilmavalgust näinud juba kaks singlit: "How Much" ja "I Had It Good".

"Minu uus album "Yasmyn" on minu kõige terviklikum, külluslikum ja küpsem looming, mida seni olen teinud. Kuulates seda albumit, märkan, kui palju aega, mõtet ja südant siia projekti olen pannud. Usun, et olen lõpuks jõudnud artistina kohta, kus minu loomingut saab arvestada kui väga konkurentsivõimelist albumit nii Eestis kui ka välismaal. Selle albumiga soovin pakkuda kuulajale äratundmisrõõmu ning võimalust öelda: "Jah, see artist on päriselt ka eestlane"," kommenteeris laulja.

Uut muusikat on võimalik kuulda Sume festivalil, kus Yasmyn astub üles Tiksu laval õhtu viimase artistina pärast Nublut. Sellel aastal on plaanis koostöös Tiks rekordsiga välja anda ka uus muusika vinüüli kujul.