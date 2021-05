Lindsay Lohan naaseb näitlemise juurde

Tegemist on romantilise komöödiaga, kus Lohan kehastab hiljuti kihlunud ja ärahellitatud naist, kes saab suusaõnnetuse tagajärjel amneesia, kirjutab NME.

Pärast õnnetust satub Lohani tegelaskuju jõulude-eelseid päevi veetma ühe nägusa mehe ja tema tütre juures.

Produktsiooni meeskonna ja teiste näitlejate kohta ei ole veel infot avaldatud.

Võtted toimuvad selle aasta novembris.

Lohan tegi viimati kaasa filmis "Among the Shadows", mis linastus kaks aastat tagasi. Vahepealsel ajal on ta tegelenud muusika kirjutamisega.