Timothée Chalamet kehastab uues filmis noort Willy Wonkat

Roald Dahli loodud legendaarsest karakterist Willy Wonkast on valminud mitmeid filme, neist tuntumad 1971. aasta "Willy Wonka and the Chocolate Factory" Gene Wilderiga ning 2005. aasta "Charlie and the Chocolate Factory" Johnny Deppiga.

Nüüd plaanitakse kinolinale tuua "Wonka", mis jutustab loo šokolaadimeistrist enne, kui ta šokolaadivabriku asutas. Wonkat mängib filmis Timothée Chalamet, kes on kogunud tuntust filmides "Kutsu mind oma nimega" ja "Väikesed naised".

Filmis võib näha ka tantsu- ja laulunumbreid. "Wonka" režissöör on "Paddingtoni" teinud Paul King ning produtsent "Harry Potteri" filmidega töötanud David Heyman.

"Wonka" jõuab eeldatavalt kinodesse 2023. aasta kevadel.

