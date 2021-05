Jan Uuspõld "Eesti matusest": naljakas oli 45-aastaselt 18-aastast mängida

Näitleja Jan Uuspõld kehastas aastaid "Eesti matuse" lavastuses noort Andrest ning tundis lõpuks, et ta on rolli jaoks liiga vana ja ootas, et teda välja vahetataks.

"Paar-kolm aastat tagasi vahetati mind välja. Ja vahetati ära ka Külli Reinumägi [mängis lavastuses Leed – toim], kellega me mängisime seal 45-aastastena 18–20-aastaseid elluastujaid. Endale tundus ka naljakas ja ootasime, millal tullakse meid välja vahetama. Lõpuks tuli Christopher Rajaveer ja võttis minu osa üle ja Liisa Saaremäel võttis Külli osa," meenutas Uuspõld R2 "Hommikus!".

Ta lisas, et Andrus Kivirähki kirjutatud ja Priit Pedajase lavastatud "Eesti matusest" sai kiirelt väga menukas teatritükk ning seda mängiti vahepeal ka välilavadel.

"Keegi ei osanud arvata, et sellest tuleb selline tükk, mis iialgi maha ei lähe repertuaarist," sõnas Uuspõld, märkides, et kuigi suvel peaksid toimuma viimased "Eesti matuse" etendused, ei usu ta, et lavastus päriselt mängukavast maha võetakse – rahvas ei oleks sellega lihtsalt nõus.

Juuni algul jõuab kinodesse ka "Eesti matuse" filmiversioon, kus Uuspõld kehastab Andrese isa Sassi. Uuspõld tõdes, et filmi ja lavastuse juures võib märgata mitmeid sarnasusi, ent kuna ta ise pole filmi veel näinud, ei oska ta sarnasusi ja erinevusi kuigi täpselt kommenteerida.

"Filmitiim leidis niivõrd hea koha, kus seda filmida. Oli üks klassikaline talu – Eestis on mõned veel järele jäänud, kus on aeg seisma jäänud selles ajas, kui Eesti uuesti vabaks sai. Seal on kultuur kihiti näha, et mis ajad sealt läbi on käinud," ütles Uuspõld ja lisas, et täpselt sellisena kujutas ta tegevuspaika ette ka teatrilaval mängides.