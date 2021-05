Eurovisiooni võitja narkotesti tulemus oli negatiivne

Pärast laupäevast Eurovisiooni finaali hakkas sotsiaalmeedias levima videoklipp laua kohale kummardavast Måneskini solistist ning mitmed arvasid, et laulja tegi otse-eetris kokaiini.

Kuigi David ütles süüdistuste peale, et ta ei tarvita narkootikume ja kummardas laua kohale katkist klaasi koristama, ei olnud see mitmete jaoks piisav tõestus. David teatas siis, et teeb vabatahtlikult narkotesti, sest tal ei ole midagi varjata.

"Green room'is ei tarvitatud narkootikume ja me loeme selle teema lõpetatuks. Kahju, et valeuudis on ebaõiglaselt Itaalia võitu varjutanud. Soovime Måneskinile veel kord õnne ja palju edu," kirjutati EBU pressiteates.