Linnateatril õnnestus avada ajakapslis peituv ürikurull

"Südamevaluga me tegime natuke liiga sellele panderollile," tunnistas Linnateatri direktor Raivo Põldmaa "Ringvaates".

Avamatuks jäänud, niiskusest pundunud panderoll viidi Kanuti renoveerijate kätte. Välja tuli uhke kalligraafilise kirjaga tekst tuleviku tarbeks. Seda püütakse nüüd taastada.

"Kõige tähtsam on see, et me oleme seal Laial tänaval ehituse käima saanud. See on olnud väga pikk-pikk tee ja praegu, kus Eestis just arutatakse uute kultuuriobjektide rahastamist - meie oleme selle maa kõik läbi käinud," sõnas Põldmaa.

Teater pole uut nurgakivi ja ajakapslit veel paika pannud, kuid proovivad tuleviku jaoks veidi parema lahenduse leida. "Võtame õppust vigadest ja püüame järgmistele põlvkondadele paremini panna selle sinna," ütles Põldmaa.

Peagi annab Põldmaa Linnateatri üle uutele juhtidele. "Eks ma hakkan nüüd teatris käima," muigas ta, et pole veel plaane paika pannud, mis temast edasi saab.