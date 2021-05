Galerii: "Osoon" tõmbab hooajale joone alla Jõmmu pardal

ETV saade "Osoon" on jõudnud kevadhooaja viimase saateni ning see võetakse kokku lodja pardal.

Kaheksa aasta jooksul on "Osoon" vaatajateni toonud Eestimaa looduse ilu ja ka valu. Kuidas need lood sünnivad, mis toimub ekraani taga ja millised on tegijate endi meeldejäävamad hetked?

Loodusesse tuleb minna alati lahtiste silmade ja avatud südamega, ka paljukäidud radadel on alati avastada midagi uut.

"Osoon" on ETV eetris emaspäeva õhtul kell 20.30.

Autorid Kristo Elias ja Sander Loite, režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.