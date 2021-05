Karl Robert Saaremäe: ma ei pea olema peigmees igas pulmas ja kadunuke igal matusel

Näitleja Karl Robert Saaremäe on kasvanud üles näitlejate keskel ning ka tema enda karjäär sellel erialal on praegu õitsemas nii teatrilavadel kui ka kinolinal. Näitlejahariduse omandas Saaremäe Viljandi kultuuriakadeemias, kuid teekond selleni oli pikk - teatrikooli sai ta sisse alles kolmandal katsel.

"Muidugi see morjendas. Eriti ta morjendab sel hetkel, kui öeldakse "ei"," tõdes Saaremäe saates "Röster". "Aga mida rohkem saad aru, et need "ei"-d pole lõplikud ja mõtled läbi, miks nii öeldi, seda rohkem need kogemused kasvatavad."

Saaremäe nentis, et tema kolm katset olid totaalselt erinevad ning ta sai tunnetuslikult aru küll, miks kolmas kord õnnestus ka kooli sisse saada. "Esimene kord läksin siniste silmadega ja eeldasin, et kui luuletus on peas, siis on hästi ja mind võetakse nüüd vastu," meenutas ta. "Siis sain aru, et veel on vaja sisu, sügavust, elukogemust, tahet ja oskust oma energiat suunata, mitte lihtsalt rabistada. Kalju Komissarov ütles mulle, et käi kaitseväes ära, loe raamatuid ja mine lavakasse."

"Aga kui läksin lavakasse katsetele, siis ei tundnud ma seal end hästi. Meile räägiti küll, et me vaatame ukse taga ka ja püüame teist kursuse moodustada ja vaatame, kuidas omavahel klapite, aga ma tundsin end ikkagi üksi ja arvatavasti selle pärast ei kuulunud ka gruppi, kes vastu võeti," rääkis Saaremäe. "See oli nii akadeemiline ja võõras. See vabadus, mille poole noor inimene võiks püüelda sellises situatsioonis, jäi täiesti kättesaamatuks. Käisin katsed lõpuni, aga mäletan, et juba katsete teisel päeval helistasin emale ja ütlesin, et ma vist ei taha praegu ja mul on tunne, et see pole minu koht."

Saaremäe rääkis, et kolmandal korral läks ta katsetele taas Viljandisse ning tundis koheselt õiget tunnet. "Kui astusin kultuuriakadeemia uksest sisse ja nägin neid inimesi, kes hakkasid koos minuga sisse astuma, oli kohe selge, et siin on üks kursus, mis võiks koos hakata asju tegema," ütles ta. "Huvitav on see, et meil moodustus kamp inimesi, kellega hängisime, harjutasime ja õppisime katsete ajal ja sama punt võeti vastu ka. Nii et mingil määral läks see jutt täide, mida ka lavaka ukse taga räägiti, et nad vaatavad katseteväliselt ka, et moodustuks kursus."

"Lavakasse ka arvatavasti moodustus, aga ilma minuta ja see on täiesti okei. Ma ei pea olema peigmees igas pulmas ja kadunuke igal matusel," nentis Saaremäe. "Kui mingi meeskond õnnestumise nimel ja võttes arvesse, et võiks leida parima lahenduse, ei leia, et ma olen osa neist, siis jumal sellega, ma ei lase selle pärast pead norgu."