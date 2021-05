Legendaarne koduvideo müüdi 620 000 euroga ja võetakse Youtube'ist maha

Videoplatvormi Youtube algusaegadel globaalselt populaarsust kogunud video "Charlie Bit My Finger" ("Charlie hammustas mu sõrme") müüdi maha 760 999 dollari (620 000 euro) eest ning võetakse nüüd Youtube'ist maha.

2007. aastal Youtube'i üles laetud video näitab kahte venda, Harryt ja Charliet ning Charlie hammustab oma venna sõrme. Video filmis poiste isa Howard ja laadis selle üles just Youtube'i, sest ei saanud seda meili teel poiste ristivanematele saata. Praeguseks on videol üle 880 miljoni vaatamise.

Perekond pani video müüki NFT-na, mis on kui sertifikaat tõendamaks, et omatakse midagi digitaalset. Anonüümne oksjoni võitnud kasutaja 3fmusic saab endale video täielikud õigused ning otsustab, kuidas ja kus seda edaspidi kasutada võib. Lisaks on uuel omanikul võimalus taasluua klipp koos nüüdseks peagi täiskasvanuikka jõudvate Harry ja Charliega.

Perekond pole siiani veel kommenteerinud, mida nad oksjonilt saadud rahaga teevad.

Hetkel on video veel Youtube'is vaadatav, kuid plaanitakse ostu jõustumisel platvormilt eemaldada.