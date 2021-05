Eurovisiooni võitnud Itaalia artist teeb kuulujuttude peatamiseks narkotesti

EBU teatas, et Eurovisiooni võitnud Måneskini solist Damiano David annab vabatahtlikult narkotesti, et lükata ümber kuulujutud, mille kohaselt ta otse-eetris kokaiini tegi.

Laupäeval kuulutati tänavuse Eurovisiooni võitjaks Itaalia ja Måneskin, peagi hakkas aga sotsiaalmeedias levima videoklipp laua kohale kummardavast Davidist, millest võis jääda mulje, et laulja tegi otse-eetris kokaiini.

Nii bändiliikmed ise kui ka Itaalia delegatsiooni juht sõnasid, et green room'is toimunul polnud narkootikumidega mingit seost. Laua kohale kummardus David seetõttu, et bändikaaslane Thomas Raggi oli äsja klaasi ära lõhkunud. EBU kinnitas, et Måneskini istumiskohast katkine klaas ka leiti.

Paljude jaoks polnud see aga piisav tõestus ning jutt narkootikumide tarvitamisest jätkas ringlemist, mistõttu avaldas bändi solist soovi koju jõudes narkotesti teha. EBU nõustus selle sooviga ning nad annavad teada, kui testi tulemus on selgunud.

Bändiliikmed teatasid ka sotsiaalmeedias, et nad on narkootikumide vastu ega tarvita neid.