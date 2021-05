Pille Minev: ütlen alati julgelt kõigile, et saage lapsed hästi noorelt

"Vaatamata sellele, et tänapäeval saadakse lapsi palju hiljem, siis mina ütlen kogu aeg ja kõigile julgelt, et tehke need lapsed hästi noorelt, mõtlematult ja rumala peaga ära, sõltumata sellest, kas te jääte nende meestega kokku või mitte," rääkis Minev Vikerraadio saates "Käbi ei kuku…".

"See on ainuõige otsus, sest hiljem, kui teil tuleb mõistus pähe, siis tuleb nii palju mõtlemist, kahtlust ja kõhklust, sest siis sa hakkad mõtlema, et võiks teha karjääri, võiks olla majanduslik kindlustatus ja üleüldse, et kas ma jään selle mehega igavesti kokku või tuleb kusagilt järgmine," lisas ta.

Minev tõdes, et ka tal endal ei olnud noorena isiklikku elamist ning pärast tütre Anna Aurelia sündi elati nii Pille kui ka lapse isa vanemate juures. Olukorraga suudeti edukalt toime tulla ka siis, kui noored lapsevanemad lahku otsustasid minna.

"Sel hetkel, kui ma jäin Anna Aureliat ootama, ma ei mõelnud ja analüüsinud selle üle, et võib olla ühel hetkel olen ma lapsega üksinda. Sellel hetkel sa sellele ei mõtle, vaid sellel hetkel sa loomulikult eeldad, et sa jääd selle inimesega igavesti kokku. Aga kui juhtub teisiti, siis sellest ei ole midagi hullu. Ikkagi oled sa õnnelik, et sa olid noorena tuisupea ja selle lapse said," rääkis Minev.

Kuigi vanemate teed läksid lahku, jäi isa Anna Aurelia jaoks ikka alles ja ta suhtleb temaga endiselt tihedalt. Pillele olid lapse kasvatamisel abiks ka Anna Aurelia vanavanemad, nii et üksi ei tundnud ta end kunagi.

"Ma tõesti ei olnud üldse üksi ja ma olen mõelnud, et kui ma oleks olnud päris üksi, siis ma ei taha isegi ette kujutada, mida ma oleks võinud psühholoogiliselt kogeda. Mul oli tõesti vanaemade ja vanaisade toetus väga tugev," sõnas Minev.

Aastate jooksul tuli Minevi ellu ka uusi mehi, kellega Anna Aurelia samuti hästi läbi sai.

"Tollal tundus, et midagi väga rasket ei olnud. Mulle tundub, et Anna Aurelia isegi n-ö võitis sealt nii ühte kui ka teist, kuna mu kõrval olid huvitavad, sisukad ja sügavad inimesed ja nad andsid ka Anna Aureliale teatud mõttes oma panuse ja intelligentse suuna," rääkis Minev.

Ka Anna Aurelia ise meenutas, et sai ema kavaleridega hästi läbi, kuigi vahepeal tundis ta ka, et konkureerib mõnega ema tähelepanu pärast ja uudne olukord vajas veidi harjumist.

"Selliseid üritusi, et minge tehke nüüd mingeid isa ja tütre asju ja sellist suunitlust, et te peate olema isa ja tütar, ei olnud kunagi. Muidugi mingid inimesed said lähedasemaks ja mõjutasid mingit pidi minu elu, aga jah seda kohustust, et me peame saama läbi nagu kindla mudelipõhine perekond, seda ei olnud kunagi," tõdes Anna Aurelia.