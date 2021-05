Vilbre Merle Palmistest "Eesti matuses": oli väljakutse sellist naist külamutiks teha

Režissöör Rene Vilbre nentis, et osatäitjatega läks tal selle filmi puhul hästi. "Pigem ütleksingi, et hakkasin filmi tegema tänu sellele, et sain sellised näitlejad, keda sain," rääkis ta. "Enamusi tunnen pikka aega ja suurt kõhklust või kahtlust polnud, teadsin täpselt, keda atahan."

Vilbre sõnul on filmis mitu rolli, mis andsid näitlejatele võimaluse astuda kastist välja või mängida teist tüüpi karakterit, kui seda, mida vaataja on harjunud nägema. "Merlele ütlesin kohe, et võtame kogu ilu ära, seks välja ja siis läheb ekraanile. See oli muidugi väljakutse sellist naist külamutiks teha," nentis Vilbre.

Merle Palmiste rääkis, et oli väga õnnelik, kui Vilbre talle filmis rolli pakkus. Ta tõdes, et sai oma välimusega parajalt eksperimenteerida. "Juukseid ei värvinud kolm kuud ja küüsi ka ei tohtinud värvida," meenutas Palmiste. "Hambad tehti pruunimaks ja nägu tupsutati nii, et oleks tuulest ja vihmast parkunud. Loodan, et see siis toimib ka ekraanil."

Peeter Oja pidi filmi jaoks aga paksu habeme kasvatama. "Mulle meeldib kerge habe, aga selline tüügas nagu filmis… Läksin pärast viimast võttepäeva esimese asjana koju ja ajasin habeme maha. Ma tundsin jumalikku tunnet - nägu hingas!" rääkis Oja.

Ka Palmiste nentis, et võõra välimusega ringi käimine pole talle meeltmööda. "Ega ta lihtne ei olnud, aga ma teadsin, et see aeg saab läbi ja nii, kui oli viimane võttepäev, läksin järgmine päev hommikul kell kaheksa juuksurisse," rääkis Palmiste.