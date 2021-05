Ott Lepland näosaatest: õppisin, et ei saa liiga lõdvalt võtta ega ka üle mõelda

"Olen osalenud kaks korda sellises saates nagu "Su nägu kõlab tuttavalt". Mäletan, et esimene kord, kui osalesin, siis võtsin hästi ladnalt. Väga ei harjutanud, mõtlesin, et improviseerin laval ja kõik tuleb ise. Läks nagu läks, kes kiitis, kes laitis," meenutas Lepland. "Kui oli kuldne hooaeg, siis võtsin jube tõsiselt, harjutasin mitmeid tunde ja ikka ei tulnud nii hästi."

"Läksin võidu peale välja ja see oli see, mis mind hukutas. Ma mõtlesin üle, harjutasin üle ja finaalinumber läks täiesti aia taha," rääkis Lepland. "Õppisin sellest, et asju ei saa võtta liiga lõdva rihmaga, aga ei tohi ka üle mõelda, peab olema tasakaal."

Tõnis Mägi nõustus ja lisas, et eelkõige peab mida tahes tehes rõõm endal sees olema.

"Mul oli tollal komme kassettmakiga kontsert üles võtta, et pärast seda kuulata saaksin. Enda arvates laulsin ma nii hästi, et polnud kedagi maailmas, kes nii hästi laulaks," muigas Mägi. "Laulsin siis seal kontserdil laulu, mida väga armastasin laulda. Õhtul läksin hotelli, kuulasin ja ma sain šoki - see oli täielik jama, mis ma tegin!"

"Ma oli tegelikult juba üle 30-aastane ja omast arust olin emotsionaalselt väga heas seisus, aga tegelikult ma panin ikka üle. Selles mõttes sain hea õppetunni sealt, et ma hoian end tagasi ja ei lähe lappama," nentis Mägi.

Mägi ja Lepland esitasid saates koos ka kaks lugu: