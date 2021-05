"Keha võitluse" režissöör: kehakuvandi probleemid on alati meie enda peas

""Keha võitlus" ei räägi võitlusest kaaluga, vaid võitlusest murede ja stressiga, mis panevad meid kinnisideeliselt trenni tegema, oma toitumist detailideni jälgima või hoopis kõigele käega lööma ja ainult toidust lohutust otsima," rääkis Võsumets saates "Hommik Anuga". "Toitumise ja trenniga seotud probleemid on alati meie peas, need on vaimsed probleemid."

Võsumets tõdes, et paljud on kokku puutunud murega enda välimuse ja kehakuvandi pärast, kaasaarvatud tema ise. "Välimus on ju see, mis meid esindab. Minul on kolme-nelja aasta tagusest ajast kogemus, kui mõtlesin, et mida vähem kaalun, seda parem," meenutas ta. "Mõtlen kogu aeg, kuidas see mõte võis minu pähe saada, sest see ei ole mõte, millega keegi meist sünnib. See on meedia, keskkond, pidev sõnum, et võrdsustame saledust tervisega."

"Ma arvan, et iga noore naise elus 21. sajandil on see mõte peast läbi käinud, et kui olen hästi sale, siis olen hästi tubli. Ja see mõte tuleb tunnustusevajadusest, perfektsionismiihalusest, sest tänapäeval peab kõik olema ideaalne, meie keha, kõik on kureeritud. Keha on nagu kaup mõnes mõttes," rääkis Võsumets. "Nii et see film tuleb isiklikust kohast, aga ma ei saanud filmi tegemisel jätta kõrvale inimesi, kelle kaal on suur. Sest see, miks me tahame olla saledad, tuleb hirmust selle ees, mis juhtuks, kui me oleks paksud."

Dokumentaal valmis Suurbritannias, sest Võsumetsa sõnul oli sealt võimalik leida paremaid tegelasi. "Olen olnud Eestis ajakirjanik kuus aastat ja tean, et inimesi avanema saada on kaunis raske. Tegelased filmis on mõnusa huumorimeelega ja eluterved vaatamata raskustele, millest nad on läbi tulnud ja vaatamata piitsutamisele, mida nad oma kehaga teinud on. Nad suudavad sellele anda eluterve vaate ja detailselt välja tuua, mis nende elus valesti läks. Need on väga õpetlikud lood ja suurepärased tegelased."

Võsumetsa sõnul on Eestis kehakuvandi ja toitumisprobleemide ümber veel nii palju häbi. "Räägime ühiskonnas depressioonist ja ärevusest üha rohkem ja see on väga hea, aga teised vaimsed probleemid nagu toitumishäired, ületreenimine või kehakuvandiga mitte rahul olemine on ikkagi piinlikumad teemad," sõnas ta.

Võsumetsa sõnul dieeti pole mõtet dieeti pidada. "Elus on nii palju muud, mille üle rõõmu tunda ja hea toit käib selle juurde," ütles ta. "Sa võid olla täpselt selline nagu sa oled ja tunda elust rõõmu ning mitte mõelda, et elu algab siis, kui viis kilo alla võtad. Su elu juba käib, iga hetk ja iga minut."