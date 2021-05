Eurovisiooni eriauhinnad pälvisid Prantsusmaa ja Šveits

Marcel Bezençoni nimelisi auhindu jagati Eurovisioonil esmakordselt 2002. aastal Tallinnas. Auhind on nimetatud Eurovisiooni lauluvõistluse rajaja järgi. Traditsiooni algatasid Rootsi delegatsiooni juht Christer Björkman ja kunagine Eurovisiooni võitja Richard Herrey, et tunnustada võistluse parimaid laule, vaatamata sellele, mis on finaali lõpptulemus.

Auhinda jagatakse kolmes kategoorias. Pressiauhinna, mille võitja otsustab võistlusel akrediteeritud meedia, sai tänavu Prantsusmaad esindanud Barbara Pravi.

Ka artistiauhind, mille võitja otsustavad riikide kommentaatorid, läks Pravile.

Heliloojaauhinna, mille võitja selgub võistlusel osalevate heliloojate häälte põhjal, pälvis Šveitsi loo "Tout l'Univers" kirjutanud meeskond, kuhu kuulusid laulja Gjon Muharremaj ning Wouter Hardy ja Nina Sampermans.