Arhiivilõik: Tanel Padari intervjuu Vahur Kersnale pärast Eurovisiooni võitu

"Minu jaoks on väga segased päevad olnud," tõdes Padar paar päeva pärast Eurovisiooni lauluvõistluse võitmist. "Ma ei saa aru, mis toimub, kerge blondiinitunne on peal."

"Esmaspäeval lasin end lõdvaks ja mobiiltelefon sai tühjaks. Aga sellest oli vähe. Tahaks veel lõõgastuda, olla sõpradega koos ja võtta aeg maha, aga muusikatööstuses on kõige magusam aeg praegu," rääkis Padar. "Suvi on tulekul ja kõikvõimalikud plaadifirmad on teinud pakkumisi ning neid on vaja läbi lugeda, kaaluda ja arutada, nii et praegu on terve mu tulevik minu enda kätes ja põhiline on see, et ma selles suures segaduses ei teeks ühtegi valet otsust."