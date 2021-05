Stig Rästa: Eurovisiooni lavashow oli tugevam kui eelmistel aastatel

Stig Rästa rääkis "Vikerhommikus", et laulude valik on tänavu tema arvates üpris hea ning valikut oli küllaltki keeruline teha. Samas eritus tema enda lemmik Šveits teistest juba varakult.

"Ma ei näinud seal ühtegi asja, mida oleks nagu järgi tehtud või kuskilt laenatud. Loomulikult selliseid laule ja lauljaid on olnud küll, aga sealt kumas autentsus ja kõik korralikult läbi," rääkis Rästa Šveitsi esindaja Gjon's Tears laulust "Tout l'Univers". "See pani kuulama ja pani mõtlema. Ta ise laulis väga hästi ja liikus väga hästi, kõik oli hästi."

Rästa kiitis ka korraldajamaa Hollandi tööd ning nentis, et lavashow oli tänavu Eurovisiooni varasemast vägevam. "Tundus päris äge see värk, ägedam kui eelmisel aastal. Paistis, et keegi ei andnud kuskilt järele, et midagi ei saa teha või midagi tundub raske teha. Kõik oli ära tehtud, mida keegi tahtis teha."