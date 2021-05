Henrik Normann tegi raadioeetris Maie Põldu kehastades naljakõne

Peatse juubeli puhul oli Normann "Vikerhommikus" külas Anu Välbal ning oli nõus Maiena naljakõne tegema. "Teeme nii, et ta hakkab mulle juubelilauda tellima," ütles näitleja ja helistas toitlustusfirmasse.

Normann tõdes, et Maie on talle väga omaseks karakteriks saanud. "Maie peale ei pea mõtlema, ta nagu elab," rääkis ta. "Ta on nii omaseks saanud, et ma mõtlen nagu tema."

Normann meenutas, et naljakõnesid on elu jooksul tehtud veelgi. "Oleme kunagi Madisega (Milling - toim.) pulli teinud raadios. Helistasime raadiost kell 9.15 ettevõtete sekretäridele ja ajasime pada, et meil on kaks tonni briketti ja me oleme maja ees, et kuhu valame selle, või et nende ülemus tellis sea pulmadeks ja et kas toon ta fuajeesse."

"Seda saime nädal aega uhkelt teha, aga järgmine nädal kell 9.15 valisime jälle ettevõte numbri, aga keegi vastu ei võtnud. Proovisime järgmist numbrit ja jälle vastu ei võetud. Siis saime aru, et raadiod olid 9.15 keeratud sinna lainele ja ükski sekretär vastu ei võtnud," meenutas Normann.