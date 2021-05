Vikerraadio kuulajate lemmik eurolaul on Islandi lugu "10 years"

Vikerraadio kuulajate eurolaulude esikümme on järgmine:

1. Island. Daði & Gagnamagnið looga "10 years"

2. Prantsusmaa. Barbara Pravi "Voila"

3. Portugal. The Black Mamba "Love Is On My Side"

4. Belgia. Hooverphonic "The Wrong Place"

5. Leedu. The Roop "Discoteque"

6. Rootsi. Tusse "Voices"

7. Holland. Jeangu Macrooy "Birth Of A New Age"

8.-9. Itaalia. Måneskin "Zitti E Buoni"

8.-9. Saksamaa. Jendrik "I Don't Feel Hate"

10. Suurbritannia. James Newman "Embers"

Hääletada sai kolme meeldivama loo poolt, kuid nagu Eurovisioonil kombeks, oma riigile punkte anda ei saanud.

Tänavuse Eurovisiooni võitis Itaalia.