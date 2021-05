Tomi Rahula: ju siis polnud Uku lugu selle aasta mallis piisav

Eurovisiooni Eesti delegatsiooni liikme Tomi Rahula sõnul oli Uku Suviste lugu "The Lucky One" kindlasti hea, kuid tõdes, et ju siis polnud see piisavalt hea, et tänavu finaali pääseda.

"Eks näeme, kas jäi üks hääl puudu või tuhat häält puudu," rääkis Rahula "Vikerhommikus". "Lõpuks võidab üks ja see, kas oled viies või neljakümne viies, ei mängi võistluse mõttes mingit rolli."

Rahula rääkis, et sellest, kas meie saadetud laul rahvusvaheliselt läbi lööb, saab aimu juba Eesti Laulule kutsutud välismaise žürii punktidest. "Kasutame välismaa žüriid juba kolm aastat. Nemad näevad puhta pilguga ja kuulevad puhta kõrvaga. Neil ei ole emotsionaalset sidet meie artistide või inimestega."

"Laulu üle võib igavesti vaielda, et kas see on hea laul või halb laul või kas on hetkel popp või mitte, maitsed on nii erinevad," rääkis Rahula. "Kindlasti on ta hea laul, aga ju ta siis polnud piisav lugu selle aasta hetkel mallis."

Ta meenutas, et tänavusel Eesti Laulul oli Suviste laul välismaise žürii pingereas 7.-8. kohal. "Lõpuhääletus on muidugi Eesti rahva hääletus, las nemad saavad valida, see on ikkagi meie artist ja meie inimeste lemmik, kes sinna läheb."

"Ma arvan, et see, kas pääsesime finaali või mitte ning mis kohale jäime, pole kõige tähtsam. Tähtis on see, et artist esindas Eestit hästi ja ausalt ja kõik oli parim, mis kahe nädala jooksul välja sai," tõdes Rahula.