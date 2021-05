Eurovisiooni võitis Itaalia

Eesti žürii punktid edastas Sissi Nylia Benita ning nende lemmikuks osutus Šveitsi esindaja Gjon's Tears. Eesti žüriisse kuulusid Stig Rästa, Karl Ander Reismann, Elina Born, Birgit Sarrap ja Dave Benton. Eesti rahvas andis maksimumpunktid Soomele.

Võitja selgus ekspertidest koosnevate žüriide ja rahvahääletuse tulemuste liitmisel.

Finaalis astus võistlustulle 26 riiki.

1. Küpros – Elena Tsagrinou "El Diablo"

2. Albaania – Anxhela Peristeri "Karma"

3. Iisrael – Eden Alene "Set Me Free"

4. Belgia – Hooverphonic "The Wrong Place"

5. Venemaa – Manizha "Russian Woman"

6. Malta – Destiny "Je Me Casse"

7. Portugal – The Black Mamba "Love Is On My Side"

8. Serbia – Hurricane "Loco Loco"

9. Ühendkuningriik – James Newman "Embers"

10. Kreeka – Stefania "Last Dance"

11. Šveits – Gjon's Tears "Tout l'Univers"

12. Island – Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ "10 Years"

13. Hispaania – Blas Canto "Voy A Querdarme"

14. Moldova – Natalia Gordienko "Sugar"

15. Saksamaa – Jendrik "I Don't Feel Hate"

16. Soome – Blind Channel "Dark Side"

17. Bulgaaria – Victoria "Growing Up is Getting Old"

18. Leedu – The Roop "Discoteque"

19. Ukraina – Go_A "Shum"

20. Prantsusmaa – Barbara Pravi "Voilà"

21. Aserbaidžaan – Efendi "Mata Hari"

22. Norra – TIX "Fallen Angel"

23. Holland – Jeangu Macrooy "Birth of a New Age"

24. Itaalia – Maneskin "Zitti E Buoni"

25. Rootsi – Tusse "Voices"

26. San Marino – Senhit "Adrenalina"