Suviste: sain lõpuks käia seal, kuhu olen 15 aasta lugusid saatnud

"Ringvaade" püüdis Eurovisioonil kaadrisse Eesti delegatsiooni vahetud emotsioonid pärast teist poolfinaali. Uku Suviste tõdes, et tunne oli võimas ning tal on hea meel, et sai lõpuks ära käia kohas, kuhu 15 aastat laule on saatnud.

"Tunne oli tõesti väga hea, ilmselt parim, mida proovide käigus tundnud," ütles Suviste peale esinemist. "Tunne on väga võimas. Sain lõpuks ära käia seal, kuhu ma ju tegelikult 15 aastat olen saatnud oma lugusid, nii et lõpuks võiks ju jõuda siia."

"See oli müstiline elamus näha kõiki neid artiste laivis," ütles Suviste. "Kõik kõlasid väga hästi. Iga loo puhul oli midagi, mis mulle meeldis."

Suviste taustalaulja Kaarel Orumägi oli õnnelik, et sai lõpuks laval olla. "Üle pooleteise aasta saavad artistid tunda seda, mis toimus enne 2020. aasta märtsikuud," rääkis ta. "Saime greenroomis istuda koos ilma maskideta, saalis oli publik, toimus sjuur kontsert – mis saab veel parem olla artistide jaoks."

Tomi Rahula tõdes, et võime uhked olla. "Ei pea pead norus olema, võitjaid on ju üks. Ma arvan, et Uku oli oma esitusega väga tugev täna, nii et mul on siiralt hea meel, et ta sai hästi hakkama," rääkis Rahula.

"Tegime selle, mis suutsime ja oleme ülimalt tänulikud kogu Eesti rahvale, et nad olid meiega ja toetasid," ütles Suviste.