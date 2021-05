"Ringvaates" esitleti Eesti olümpiadelegatsiooni vormi

Kuigi tavaliselt eestlastele olümpiaks vormi teinud kodumaine rõivabränd Monton on teatanud tegevuse lõpetamisest, jõuti veel ka selleks aastaks vorm võistlusteks valmis teha. "See on nagu luigelaul küll ja hea, et nad selle ära tegid, sest tekkis kahtlus, kas saab olümpiakollektsiooni purki, sest muud protsessid on Montonis ilmselt lakanud toimetamast," rääkis Puppart.

Puppart tõdes, et talle meeldib tänavuse vormi teema, mis kujutab metsi ja rabasid. "Mets on oluline asi jutustada. See on tore motiiv, sest ilmselt me kõik saame panna end poeetilisse rabahommikusse selle pildiga," rääkis ta. "Mulle väga meeldivad ka need padurahvuslikud vormid, kus ei olegi lisaornamentikat juures."

Puppart nentis, et talle meeldib ka see, et vorm tänavu veidi vabama vormiga on. "Mäletan, et ise disainides proovisin mõelda ka härra delegaadi peale, kes võib-olla enam igapäevaselt trenni ei tee ja sixpack pole heas vormis. Vormi disainides peab arvestama erinevate tüpaažidega."