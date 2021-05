BTS avaldas singli, mille eest loodab Grammy võita

Tegemist on bändi teise ingliskeelse looga. Nende esimene ingliskeelne lugu "Dynamite" nomineeriti ka Grammyle, ent võitu see siiski bändile ei toonud, kirjutab Reuters.

"Loomulikult me tahame Grammyt võita. See soov ei ole kuhugi kadunud ja me loodame looga "Butter" taas Grammy poole püüelda ja loodame head tulemust," ütles bändiliige Suga.

Uut singlit kirjeldas Suga kui funky't suvelugu.