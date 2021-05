Manna ja Inger avaldasid ühise singli

Loo produtsent on Markus Palo Studio Volgast, kellega Manna on varem koostööd teinud EP "Album" ja debüütalbumi "MANNA" puhul.

"Koostöö sündis huvist saada teada, mida kaks väga erinevat muusikut koos luua võivad. Olime koos stuudios ja mõtlesime, mis suunda uue looga liikuda. Tekkis huvitav mõte Inger house-muusika aladele kaasa võtta. Selle peale ehitas Markus Palo kokku meloodia ja rütmid, mille peale puusad iseenesest liikuma hakkasid, pupillid suurenesid ja suu tatti täis voolas," rääkis Manna.

Ingeri sõnul sai lugu inspiratsiooni ning tõuke ulmelisest pandeemia-aastast, mis on olnud kõigi jaoks sündmusterohke ja mõneti "WTF? / Mis toimub?". Lugu ise, nagu ka pealkiri ütleb, esitab selge küsimuse ning annab aimu pea kaotamisest ja suuremast sisemisest segadusest.

Koostöö Manna ja produtsent Markus Paloga sündis väga vahetult ja spontaanselt, õhtuse stuudiosessioni jämmi käigus.

"Meil ei olnud üldse plaanis midagi suurt ette võtta, aga lugu ja vaib tundusid nii ägedad," sõnas Inger.

Kuna stiililiselt ja žanriliselt on see Ingeri jaoks pigem uudne kogemus, oli loomeprotsess üllatuslik ja nauditav.

"See avas ja tõi minus esile täiesti uudse külje, mida saan ka oma isiklikus loomingus kindlasti edasi arendada ning luua rohkem ruumi loovaks eksperimenteerimiseks," ütles ta.

"WTF" järgneb loole "Eerie" ja on teine singel Manna 4. juunil ilmuvalt albumilt "I can do anything if I want to".