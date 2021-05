Uku Suviste Eurovisioonist: laval oli tunne parem kui kunagi varem

"Laval oli tunne parem kui kunagi varem. Nii et ma arvan, et sai teostatud see, mille nimel me siin vaeva nägime. Aga ma ei ole ise veel esitust üle vaadanud – niipea kui vaatan, siis oskan öelda, kas on midagi, mida oleks saanud veel paremini teha," rääkis Suviste "Terevisioonis" ja lisas, et laval olles oli ka publiku kohalolu tore tunda.

Suviste plaanib finaali ajaks samuti Rotterdami jääda ja finalistidele kaasa elada.

"Mul eile tekkis nii palju uusi lemmikuid. Ma nägin neid show'sid saalist, mis on hoopis midagi muud kui tele vahendusel. Albaania, Bulgaaria, Kreeka, Šveits… Neid on nii mitmeid," ütles Suviste.

Vahepealsel ajal kavatseb Suviste aga Rotterdamis ringi vaadata, sest seni pole tal selleks väga võimalust olnud.

"Midagi suurt ja pikka on nüüd selja taga," sõnas ta.