Lil Nas X avaldas uue videosingli "Sun Goes Down"

Kaks kuud tagasi hittloo "Montero (Call Me by Your Name)" välja andnud Lil Nas X avaldas reedel uue videosingli "Sun Goes Down". Muusikavideos läheb Lil Nas X tagasi 2017. aastasse ja oma keskkooliaega. Videos teeb kaasa ka Lil Nas X-i isa R. L. Stafford.