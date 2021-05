Lana Del Rey avaldas kolm uut lugu

Lood "Blue Banisters" ja "Text Book" kirjutas Lana Del Rey kahasse koos Gabriel Edward Simoniga, kes on ka esimese produtsent. Viimase produtseeris Simon koos Zachary Dawesiga. Loo "Wildflower Wildfire" kirjutas Del Rey aga koos Mike Deaniga, kes on varem prominentselt teinud koostööd Kanye Westiga ja on ka loo produtsent, vahendab Pitchfork.

Pole teada, kas lood ilmuvad Del Rey järgmisel, järjekorras kaheksandal albumil, kuid pressiteates nimetas ta neid lugudeks, millega leevendada ootust järgmise albumi järele.

Pärast albumi "Chemtrails Over the Country Club" avaldamist selle aasta märtsis on aga Del Rey vihjanud juba võimalikele uutele albumitele, mis peaksid ilmuma veel sel aastal ja kandma pealkirju "Rock Candy Sweet" and "Blue Banisters".