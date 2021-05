Rene Vilbre: "Eesti matuse" film annab lavastusest teistsuguse vaatenurga

"Meie filmi tegevus toimub 2000ndate esimeses pooles. Kivirähk kirjutas selle nii pikka aega tagasi, et tollal mängiti teda teises žanris, groteskses ja koomilises võtmes. Kui me hakkasime filmi peale paar aastat tagasi mõtlema, siis oli selge, et me ei saa tõsta tegevust sinna aega, kohta ega žanrisse. Me tõstsime ta teadlikult natuke rohkem tänapäeva," rääkis filmi režissöör Rene Vilbre "Ringvaates".

"Kes on etendust näinud, saab filmist hoopis teise vaatenurga," lisas ta, märkides, et filmis keskendutakse rohkem tänapäevale omastele probleemidele.

Filmis teevad kaasa ka mitmed tuntud näitlejad – Peeter Oja, Merle Palmiste, Jan Uuspõld, Tambet Tuisk jne.

"See oli väga tore kogemus igas mõttes. Materjal oli hea, kaasnäitlejad head. Minule jättis ta väga toreda mälestuse," meenutas Peeter Oja võtteperioodi.

"Eesti matus" jõuab kinodesse 4. juunil.