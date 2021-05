Doktor Klounid käivad haigla akende all lapsi lõbustamas

Dr Kloun Sandra Lange tõdes, et akna all esinemine ei ole nii intiimne, kui palatis esinemine, ent liikumisruumi on palju rohkem.

"Ma annan lastele teatud märke, et tere, ma olen siin ja nad vastavad mulle. Kui ma tean, et nende tähelepanu on minuga, siis ma teen, mis ma soovin ja ma näen ikkagi selle reaktsiooni ära. Nii et suhtlus toimub ikka," rääkis Lange "Ringvaates".

Muruplatsil esineb vahel isegi viis klouni korraga. Palatites käiakse tavaliselt aga kahekesi.

"Kui sa lähed sinna lapse juurde, siis sul on alati mängupartner teise klouni näol olemas, et lapsel ei tekiks pinget, et tema peab midagi ütlema või tegema või mängima. See on alati nagu jääsulataja," selgitas Lange.

Lange tõdes, et haiglas viibivatel lastel on tihti vaja oma ellu rõõmu ja klounid saavad seda neile oma esinemisega tuua.

"Kloun on hästi hea roll, mis lubab sul ükskõik mida teha. Kloun võib alati üllatada ja vahel inimesel ongi üllatusmomenti vaja," märkis Lange.