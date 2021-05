Jane Austeni "Sanditon" ilmus ka raamatuna

Jane Austeni lõpetamata romaani põhjal valminud teleseriaal "Sanditon" jooksid hiljuti ETV-s. Nüüd on "Sanditon" ka eestikeelse raamatuna poelettidel. Käsikirja kirjutas lõpuni Kate Riordan.

"Sanditoni" peategelaseks on elurõõmus Charlotte Heywood. Ootamatu juhuse tõttu jõuab väikesest kohast pärit Charlotte mereäärsesse Sanditoni, millest peaks varsti saama ihaldusväärne kuurortlinn. Selles endises kalurikülas käivad nii ehitustööd kui planeeritakse ka erinevaid sündmusi ja muid viise, kuidas linn silmapaistvaks muuta. Sanditon on tüdruku senisest elukohast väga erinev ning avastamist ning imetlemist jätkub küllaga.



Varsti saab Charlotte üha rohkem osa rikaste ja kuulsate intriigidest ning võluva elu tumedamast poolest. Igal linnal on omad saladused, kuid Sanditonil tundub neid teistest veelgi enam olevat. Olulisele kohale tõuseb ka Charlotte'i suhe võluva ja salapärase Sidney Parkeriga, keda omakorda saadavad varjud, millega mees peab hakkama saama. Charlotte'i ja Sydney vaheline elekter tekitab kogu loole säriseva alatooni.



"Sanditoni" raamat järgib telesarjas toimunut.