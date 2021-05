Tomi Rahula: Uku kolmapäevane peaproov oli seni parim esitus

"Tänaste poolfinalistide testid tehti eile hommikul ja meie saime teada, et kõik on hästi ja saime peaproovi ära teha, aga selgus, et üks Islandi delegatsiooni inimene on positiivne," rääkis Rahula Raadio 2 hommikuprogrammile.

"Homme hommikul on järgmised testid ja siis selgub finaalivärk," ütles Rahula. "Aga täna õhtul jõuab Uku lavale, tulgu, mis tuleb."

"Eile oli peaproov ehk žüriishow. Üle Euroopa olid kõik züriid oma riikides koos ja hindasid kõiki laule, nii et žürii on oma hinnanngu eilse põhjal ära andnud," selgitas Rahula. "Võin öelda, et Uku eilse õhtu esitus oli parim, mis siiani on olnud, nii et töö on kandnud vilja. Saan aru, et need võivad olla pisidetailid, mida ise teame rohem, sest Uku laulab alati hästi ja puhtalt, aga helitehnilised ja teletehnilised parandused viidi sisse ja oli hea pilt ja heli."

Õhtuseks poolfinaaliks, kus Suviste looga "The Lucky One" astub üles juba teisena, on nad valmis. "Me läheme päeval juba sinna ja seal teeme ühe proovi."

Tänavu kehtivad Eurovisioonil ranged piirangud ning palju on lihtsalt istumist ja ootamist. "Nendes tagatubades istumine on pikk ja väsitav," tõdes Rahula. "Peale proovi on aega kuus tundi õhtuse show'ni ja selle kuue tunni jooksul ei tohi minna välja õue. Tohid käia ringi, aga kaua sa käid ühes kohas ringi. See on väsitav mitte ainult meile, aga kõigile, aga see pole loomulikult midagi ületamatut."

Rahula avaldas ka oma lemmikud tänavuselt võistluselt. "Mulle väga meeldivad Itaalia, Soome, Island ja Šveits. Üldiselt mu süda ja hing otsivad kollektiivi, kus on bändikoosseis või kus on kitarr sees."