Cherist tehakse eluloofilm

Popikoon Cher teatas, et temast tehakse eluloofilm, tegijate hulgas on ka filmi "Mamma Mia" produtsendid.

Äsja 75. sünnipäeva tähistanud Cher teatas fänne uudisest oma Twitteri kaudu ning kinnitas, et filmi toodab Universal Pictures.

Eluloofilmi asub tegema muljetavaldav meeskond. Filmi üks produtsente on Judy Cramer, kelle idee teha ABBA muusika põhjal muusikalifilm lõi menuka filmi "Mamma Mia", ning Crameriga ühineb ka produtsent Gary Goetzman, kellega "Mamma Miat" koos tehti.

Filmi stsenaariumi kirjutab Eric Roth, kes on kohandanud stsenaariumi teinud Martin Scorsese filmile "Killers of the Flower Moon" ning kaaskirjutanud 2018. aasta menufilmi "Täht on sündinud".

Värske projekti kohta on veel vähe teada. Näiteks pole avalikustatud filmi nime ega ka seda, kas film katab staari tervet elu või kindlat perioodi, kuid väljaande Deadline andmetel ei tule sellest "Mamma Mia" taoline muusikalifilm, kus tegelased dialoogi vahel ka laulavad.