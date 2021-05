Hermaküla ja Muttika võtsid sulgpallis mõõtu paarismängu tippudega

"See on väga kiire ja vastupidavust nõudev spordiala," sõnas Marran.

"Hästi paljud kooli ajal arvasid, et see on rannas kõksimise mäng ja siis me tegime sulgpalliturniiri, kus lasime kõigil proovida ja siis tuldi öeldi mitu korda, et see polegi nii kerge mäng kui tundub," lisas Rüütel.

Hermakülast ja Muttikast sulgpalluritele vastast ei olnud. Kasu ei olnud ka sellest kui Marran ja Rüütel reketi teise kätte võtsid – naised olid meestest ikkagi paremad.