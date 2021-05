Pandipakendeid tagastades on laste teatrihuvi toetatud enam kui miljoni euroga

Heategevusfond Aitan Lapsi tähistab tänavu oma kümnendat sünnipäeva. . Kümne aasta jooksul on taaraautomaadi kultuurinuppu vajutades inimesed annetanud enam kui 1,1 miljonit eurot, tänu millele on teatri-, muusika-, kirjandus-, spordi- ja kunstielamusi saanud nautida üle 170 000 lapse.

Eesti noorsooteatri näitleja Taavi Tõnisson rääkis "Ringvaates", et noorsooteatrit on tänu heategevusfondile saanud külastada 8000 last. Tõnissoni sõnul on tegemist väga tänuväärse ettevõtmisega, mis on ka inimestele lihtsaks ja mugavaks tehtud, sest taarat viib ära igaüks. Kuigi taarat ära viies võib tunduda, et sealt saadav summa on üsna väike, on sellest paljudele tegelikult suur abi.

"See pisike märkamatu raha aitab tegelikult inimesi teatri juurde tuua," sõnas Tõnisson ja lisas, et tänu teatriarmastusele on arenenud nii tema empaatia- kui ka fantaasiavõime.

Ka nelja lapse ema Kairi Zalatajev nõustus, et heategevusfondist on palju abi ja seda eelkõige just lasterikastel ja/või vähekindlustatud peredel. Ta märkis, et kui neil on soov kogu perega teatrisse minna, tuleb piletite eest välja käia vähemalt 70 eurot.

"Piletid on kallid, ma olen nõus. Nii et on suurepärane, et selline asi on välja mõeldud," lisas Tõnisson.