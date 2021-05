Eurovisiooni teises poolfinaalis astub võistlustulle ka räppar Flo Rida

Jutud sellest, et Flo Rida võib tänavu Eurovisioonil osaleda, algasid juba ammu, ent seni polnud neil ametlikku kinnitust. Nüüd on aga teada, et räppar jõudis teisipäeval tõesti Hollandisse ja astub teises poolfinaalis ka lavale, kirjutab BBC.

Flo Rida ja Senhiti esituses kõlab San Marino võistluslugu "Adrenalina".

"Senhiti tiim võttis minuga ühendust. Lugu on väga energiline ja mulle see meeldib," märkis Flo Rida ja lisas, et tal on hea meel taas Euroopas olla ja ta on tänulik, et saab Eurovisioonil osaleda.

"Väga raske oli seda saladuses hoida. Ta on suurepärane artist ja ta tegi mu lauluga väga head tööd," sõnas Senhit.

Esimeste lavaproovide ajal asendati Flo Rida teise lauljaga. Sel kolmapäeval toimunud poolfinaali läbimängu jaoks oli räppar aga juba ka ise laval.

San Marino võistleb neljapäeval teises poolfinaalis esimesena. Finaal toimub 22. mail.