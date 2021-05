Marek Sadam: mu elu kõige õnnelikumad hetked on olnud laval

Laulja Marek Sadam tõdes, et tunneb end laval paremini kui kusagil mujal.

"Ma võin ütelda seda, et tihtipeale elu kõige õnnelikumad hetked on olnud laval. Ma tunnen end seal kõige paremini. Ja kirjutades muidugi ka," rääkis Sadam "Terevisioonis".

"Lava pealt maas on muidugi ka ikka kolm-neli õnnelikku hetke olnud elu jooksul," lisas ta.

Kuigi koroonapandeemia tõttu on kontserte tavapärasest vähem olnud, avaneb Sadamal suvel võimalus taas lavale saada. Vahepealsel ajal on ta aga kirjutanud plaadi jagu uusi laule ja mitmeid luuletusi. Mitmetest Sadama lauludest leiab näiteks vihjeid erinavatele taimedele.

"Ma kirjutan sellest, mida ma näen. Iga kord, kui ma taimi kasutan loos – ma kasutan ka väga palju haruldasi taimi –, siis ma tean nende taimede tähendust ka ja et kuidas nad inimesele mõjuvad," sõnas Sadam ja lisas, et näiteks pojengid on armastuse lilled.

"Terevisioonis" kõlas Sadama esituses ka kaks lugu: