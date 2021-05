Tanel Tatter: soovime, et "Kuulsuse narre" vaadates oleks tunda sirelilõhna

Filmi "Kuulsuse narrid" võtted on juba mõnda aega kestnud, kuid produtsent Tanel Tatteri sõnul ootavad nad pikisilmi ka suviselt kauneid päevi, kui ka sirelid juba õitsevad, et see läbi filmi ka vaatajateni jõuaks.

"Vaatasime Kristjan Taskaga, mis on Eesti pärimusest ja kirjandust midagi sellist, mida väga tahaks teha," meenutas Tatter, kuidas "Kuulsuse narride" tekstini jõuti. "Mõtlesime, et see on ideaalne tükk, mida ellu tuua ja mis on ka visuaalses keeles teostatav. Andsime selle Ott Kiluskile kirjutada ja kui Ott oli sellest üle käinud, siis ei olnud meil küsimustki. Nii jõudsimegi filmini. Oli päris pikk tee ja endalegi ootamatu, et jõudsime "Kuulsuse narrideni", aga oleme väga rahul sellega, kuhu oleme jõudnud omadega."

Bornhöhe raamatus toimub tegevustik 19. sajandil, kui Tatteri sõnul võiks lugu kõnetada ka tänapäevainimest. "Inimese peas pole midagi muutunud. Kõik teevad ikka samu asju ja on samad ambitisoonid," rääkis ta. "Lugu räägibki sellest, et vahel on puudu andest ja vahel puudu ettevalmistusest, aga sellest äpardused ja komöödia sünnibki."

"Me jätsime ajaakna natuke lahti, nii et meie nägemus oli see, et tegevustik võiks sinna 1901-1913 ajavahemikku jääda," rääkis ta, et ajalisi piiranguid nad loos endale rangelt ei seadnud.

Filmi võtted on juba alanud ning palju on filmitud näiteks Tallinnas. "Oleme kihvti lokatsiooni leinud Kalamajas Köie tänaval, kus on nii Saalomoni kui Tatika kodud kõrvuti, lausa naaberkruntidel," ütles Tatter. "Oleme saanud kihvtilt ära teha sisevõtteid ja see on näitlejate jaoks väga hea, sest nad on saanud omavahel ennast korralikult käima mängida."

Käesoleval nädalal pidi ka paar võttepäeva Viljandis olema, kuid vihma tõttu lükati need edasi. Tatteri sõnul on natuke alla veerandi filmist üles võetud. "Produtsentide soov on, et kui vaatate seda filmi, siis on tunda sirelilõhna."