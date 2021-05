"Täna 30 aastat tagasi" | Ohtlikud jõugud ründasid relvastamata piirivalvureid

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad need, kes 30 aastat tagasi osalesid nendes sündmustes.

Mais rünnati mitmel korral veel hapra Eesti piiri relvastamata piirivalvureid. Tagajärjed olid karmid, sest näiteks Urvaste konstaablil tuli 11 kuud hiljem uuesti käima õppida.

"Mina olin siis vabatahtlik Urvaste valla konstaabel abis kodukaitsjatel piiri valvamas. Neil ei olnud relvi, nii et ma seisin natuke eemal ja turvasin neid," meenutas Erik Täht. "Piiri putkast oli umbes kilomeetri kaugusel hoone, kus nad ööbisid, sõid ja puhkasid."

"Oli lõuna ja neid kutsuti sööma. Jäi kokkulepe, et mina ja üks piirikaitsja jääme kahekesi sinna alla ja teised lähevad sööma," rääkis Täht. "Läks natuke aega mööda, kui Luhamaa poolt tuli sõiduauto peegelklaasidega - ainult juhti nägid ja rohkem midagi ei näinud. Kui ta akna alla lasi, siis oli näha, et tal oli kaenla all püstol."

Edasi juhtus midagi, mis Tähe elu drastiliselt muutis. "Sekund hiljem hüppas kõrvalistmelt välja koljat, tal oli automaat käes ja tõmbas automaadi mulle peale," meenutas ta. "Mul oli psütol vööl, see vöö ära võtta ja kõik taskud teha tühjaks. Mina keeldusin, et ei. Nad olid mind ümber piiranud ja sekund hiljem käis automaadi kabaga mats mulle vastu pead."

Poolteist aastat hiljem seisis Täht Leningradi kohtus vastamisi arvata Omoni jõuguga, et nende vastu tunnistusi anda. Tuli välja, et tegemist oli lihtsalt jõhkra kuritegeliku grupeeringuga.

Täht tõdes, et jõuk oli tõesti relvastatud ja ohtlik. "Need olid endised sõjaväelased, kes hoidsid tervet Peterburgi hirmu all ja külvasid kaost, surma. Nad tapsid Venemaal eriti julmal viisil tehaste ja vabrikute direktoreid, kes ei allunud koostööle ning kasutasid situatsiooni ära ja käisid ka Eestis, Lätis ja Leedus."

