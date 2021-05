Suri näitleja Charles Grodin

Grodin sündis Pittsburghis ja otsustas näitlejaks hakata pärast seda, kui nägi filmi "A Place in the Sun". Ta õppis pool aastat näitlemist Miami ülikoolis ja sai seejärel stipendiumi õppimaminekuks Pittsburgh Playhouse'i etenduskunstide keskusesse.

Ta püüdis põgusalt läbi lüüa Hollywoodis ja kolis seejärel New Yorki plaaniga õppida näitlemist asutuses Actors Studio. Ta kukkus küll katsetel läbi, kuid õppis näitlemist kolm aastat Uta Hageni käe all ja tegi juhutöid ning pääses lõpuks 1959. aastal Actors Studiosse.

Grodin alustas oma näitlejakarjääri televisioonis ja tegi oma filmidebüüdi vähetuntud 1964. aasta linateoses "Sex and the College Girl", kuid tema nn päris debüüt sündis 1968. aasta filmis "Rosemary's Baby". Oma karjääri jooksul astus ta üles arvukates mängufilmides nii pea- kui ka kõrvalosades, neist tuntumad filmid "The Heartbreak Kid", "Heaven Can Wait", "Midnight Run" ja "Beethoveni"-sari.

1990. aastatel oli tal ka päris oma vestlussaade ja oma hinnatud huumorimeele tõttu oli ta sage külaline ka teiste vestlussaadetes, osaledes saates "The Tonight Show Starring Johnny Carson" kokku 36 ja David Lettermani eri saadetes telekanalitel NBC ja CBS kokku enam kui 40 korda.

Lisaks näitlejatööle tegeles Grodin ka kirjutamisega ning andis elu jooksul välja mitu näidendit ja raamatut. Kuigi ta ei võitnud kunagi prestiižset näitlejaauhinda, võitis ta Emmy parima stsenaariumi eest 1977. aasta erisaate eest Paul Simonist, mida ta jagas Simoni ja veel kuue teisega.