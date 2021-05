Ansambel deLULU avaldas uue singli

Erinevalt bändi eelmistest singlitest ("Animals", "Safer Than Home", "Do U Remember") on "Under Water" lisaks R&B-le ansambli sõnul täis ladinarütme, house'i mõjutusi ning tantsu-indie't.

Loo meeleolu viib kuulaja bändiliikmete sõnul kohe lõunapoolkerale, kus ta on ümbritsetud eredate värvide ning soojade toonidega – ta seisab varbad liivas, värviline kokteil näpus ja hingab troopilist õhku palmide all.

Kui aga sõnadesse süveneda ja ennast täielikult looga kaasa lennutada, siis avastad end hoopis veealuses maailmas – olgu see siis elust lokkav ookean või sillerdav ja läbipaistev helesinine basseinivesi, selgitas bänd.

"See lugu annab edasi täpselt paraja koguse troopilist hõngu, et üks keskmine eesti inimene oleks aastajagu varutud D-vitamiiniga," märkis Tislar.

"Kui kuulaja tahab minna ilma lennukis passimata Filipiinidele puhkama, siis on see just see lugu. Träkk nõrgub türkiissinistest laguunidest ja maagilisest korallrahudest päiksepaistelise taeva all. Justkui puhkus kahele all-inclusive paketiga viie tärni hotellis" kirjeldas Paomets.

Marjamaa jaoks on vesi ülima puhtuse, puhastuse ja lõõgastuse sümbol. "Veeta vees aega enda jaoks lähedase või lähedaste inimestega on kindlasti üks mõnusamaid vorme puhkamiseks, eriti veel kusagil soojas kohas, soojade rütmide taustal."