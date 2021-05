Galerii: Eurovisiooni esimese poolfinaali värvikad etteasted

Esimeses poolfinaalis osaleb 16 riiki, kellest laupäevasesse finaali pääseb kümme.

1. Leedu - The Roop "Discoteque"

2. Sloveenia - Ana Soklič "Amen"

3. Venemaa - Manizha "Russian Woman"

4. Rootsi - Tusse "Voices"

5. Austraalia - Montaigne "Technicolour"

6. Põhja-Makedoonia - Vasil "Here I Stand"

7. Iirimaa - Lesley Roy "Maps"

8. Küpros - Elena Tsagrinou "El Diablo"

9. Norra - TIX "Fallen Angel"

10. Horvaatia - Albina "Tick-Tock"

11. Belgia - Hooverphonic "The Wrong Place"

12. Iisrael - Eden Alene "Set Me Free"

13. Rumeenia - ROXEN "Amnesia"

14. Aserbaidžaan - Efendi "Mata Hari"

15. Ukraina - Go_A "Shum"

16. Malta - Destiny "Je Me Casse"