Uku Suviste reportaaž Hollandist: džinni ajalugu ja lahked kohalikud

Eesti delegatsioon jõudis Amsterdami, kus neil oli eksklusiivne võimalus sõita paadiga kuulsatel Amsterdami kanalitel. "Meie kohalikud giidid, kes meiega kaasas on, rääkisid, et Amsterdami kanalitel on paadiga sõitmine keelatud ja ainult Eurovisiooni delegatsioonidele tehti erand," rääkis Suviste taustalaulja Kaarel Orumägi.

Kui tavaliselt on Eurovisioonil korraldatud glamuurseid õhtuseid üritusi, siis tänavu viisid hollandlased võistlejad pigem loodusesse. Näiteks Eesti delegatsioon viidi Rotterdami lähedal asuvasse randa. "Siin tuleb juba suvetunne peale küll," tõdes Suviste.

Lisaks viis avastusretk Suviste delegatsiooni väikesesse linna nimega Schiedam, kus tutvuti 15. sajandist pärit džinnivalmistamise traditsiooniga.

Vastuvõtt on Suviste sõnul olnud Hollandis soe. Neile on määratud ka kaks kohalikku, kes neid vajadusel kõigega aitavad ning neile kohalikku kultuuri tutvustavad. "Nad vaatavad meie järgi, aitavad ja toovadi midag, kui vaja on. Nemad on väga toredad. Oleme kohanud ka Eurovisiooni tiimi, kes on väga hea mulje jätnud," rääkis Suviste.