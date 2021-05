ERR-i telekanalite paralleeledastus jätkub vähemalt 2021. aasta lõpuni

"Uuele standardile üleminek ei saa toimuda kiirustades ja et see protsess kulgeks televaatajatele võimalikult valutult, peaks ettevalmistusaeg olema võimalikult pikk. Saan kinnitada, et ERR saab paralleeledastust rahastada vähemalt selle aasta lõpuni," ütles ERR-i juhatuse esimees Erik Roose.

"Paralleeledastuse jätkumine on televaatajate huvides, kes saavad piisavalt varakult välja selgitada, kas olemasolevate seadmetega näeb HD-formaadis telepilti. Seadmete uuendamisele võib hakata mõtlema varakult, sest näiteks spordisõpradele pakuvad tänavuse aasta suurvõistlused nagu jalgpalli EM HD-formaadis kindlasti paremat elamust," lisas AS Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Formaadivahetus puudutab tulevikus televaatajaid, kes näevad antenni kaudu ERR-i kolme telekanalit või Elisa õhu kaudu edastatavaid telekanaleid. Muudatus ei mõjuta neid vaatajaid, kelleni telepilt jõuab kas kaabel- või mobiilivõrgu või satelliidi vahendusel.

Kantar Emori uuringu kohaselt vaatab Eestis antenni kaudu telerit 180 000 inimest.

SD-formaadist annab praegu märku ekraani üleval vasakus nurga olev "SD" märk ETV, ETV2 või ETV+ kanalit vaadates. Kui märki ekraanil ei ole, siis saab seadmega vaadata HD-pilti. Lisaks tuleb teha digiboksis automaatne kanaliotsing.

Kui selle tulemusena ilmuvad valikusse kanalid, mille juures on märge HD (näiteks ETV HD, ETV2 HD, ETV+ HD), siis televaataja midagi tegema ei pea. Kui ekraanil on "SD" märk või otsing ei näita HD-kanaleid, siis tuleb televaatajal soetada uus digiboks või uus teler, mis suudab HD-signaali ise vastu võtta.