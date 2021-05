Ilvest meenutav kassitõug kogub üha enam populaarsust

Kassikasvataja Jaanika Kuldmaa selgitas "Terevisioonis", et meini kassid on USA-st pärit ning nad on pika ja pehme karvaga suured loomad. Isaste kasside kaal jääb enamasti 14–15 kilogrammi kanti.

"Maine Coon on hetkel päris levinud ja nõutud kassitõug, sest ta on mugav – ta ei ole lärmakas, vaid on pigem iseteadlik ja ta on ka suur ja efektne," rääkis ta.

Ta lisas, et erinevalt teistest kassidest armastavad meini tõugu kassid väga vees hullata. Ka on nad väga sõbralikud ja tulevad pererahvale kodus ukse peale vastu.

"Nad on ka hästi uudishimulikud ja nad võivad kodus asjad maha ajada, et vaadata, mis siis toimub," märkis Kuldmaa.

Maine Coonid on ka osavad jahipidajad ning julged võitlejad.

"Nemad koeri ei karda – ta on ju suur ja sisiseb ja küüned on ka olemas. Kui tema ikka väga tahab, siis ta lähebki sinna, kuhu ise tahab. Kui on vaja suurele koerale tuul alla teha, siis ta seda ka teeb. Väiksed koerad ei ole tema jaoks mitte keegi. Väikestest koertest käib ta lihtsalt mööda või üle – neid ei ole olemas," sõnas Kuldmaa ja lisas, et lastega saavad kassid aga väga hästi läbi.