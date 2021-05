Ragne Värk: suvel tasub külalisi kostitada küpsetamata koogiga

Kokaraamatu "Minu magus köök. Koogid – lihtsad ja küpsetamata" autor Ragne Värk tõdes, et küpsetamata kooki on lihtne valmistada ja seda on ka hea suvel külalistele pakkuda.

"Suvi on tulemas. Paljud lähevad maakodudesse, kus pole ahjugi ja siis on küpsetamata koogid kõige parem viis külaliste kostitamiseks," sõnas Värk "Vikerhommikus".

Ta lisas, et küpsetamata koogi valmistamiseks läheb umbes 30 minutit ning selle tegemisega saavad hakkama ka need, kellel koogi valmistamises veel kuigi suurt kogemust ei ole.

"Küpsetamata koogid võivad olla ka väga keerukad, aga mina tahtsin rõhuda just lihtsusele," märkis Värk. "Mulle meeldib teha selliseid kooke, kus ma ei pea väga palju vaeva nägema, aga mis meeldivad kõikidele ja meeldivad niimoodi, et külaline, kellele ma seda pakun, küsib ka retsepti. See on kõige parem tunnustus."

Värk rääkis, et küpsetamata kookide retseptiraamatu andis ta välja ka 2014. aastal, kuid hiljuti ilmunud raamatus on uusi retsepte palju rohkem.