Esimeses poolfinaalis kõlab Eurovisiooni läbi aegade kõrgeim noot

Seni on "Set Me Free" laulja Alene kõrget nooti (B6) laulnud igas proovis neljal korral ja võib eeldada, et see õnnestub tal ka poolfinaalis, kirjutab wiwibloggs.

Praegu kuulub kõrgeima noodi (Bb6) rekord aga 1996. aastal Horvaatiat esindanud Maja Blagdanile, kes esitas loo "Sveta ljubav".

Kõrgete nootide esikümnest leiab ka 2018. aastal Eestit esindanud Elina Nechayeva, kes saavutas noodiga F6 kuuenda koha.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. mail, finaal 22. mail.