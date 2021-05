Uku Suviste euroloo viipekeelse tõlke esitaja Jegor: alguses arvasin, et ei oskagi seda teha

Sel aastal on kõik Eurovisiooni laulud tõlgitud ka viipekeelde ja neid näeb Jupiteri veebikanalist. Uku Suviste loo "Lucky One" viipekeelse tõlke esitaja Jegor Andrejev tunnistas, et ta alguses arvas, et vist ei oskagi seda teha.

Jegor õpib Tartu Hiie gümnaasiumi 11. klassis. Laule on ta viipekeelde tõlkinud varemgi, aga siis puhtalt oma lõbuks.

"Eelmisel aastal olid Eurovisiooni-laulude tõlked esimest korda ja siis ma väga ise tahtsin ka sellest osa saada ja andsin endast märku ja õnneks mind see aasta sinna valiti," rääkis "Ringvaatele" Andrejev ise.

"Varasemast mul väga palju kogemusi ei ole. Ma olin ise proovinud natuke omaette viibelnud ja vaadanud neid laule, aga see, et mind paluti Eurovisiooni-laule tõlkima, oli alguses päris raske töö, et kuidas see ikka ilusti edasi saaks antud -- kõik emotsioonid, mõtted. Aga lõpuks harjusin ära ja väga meeldis."

Andrejev tunnistas, et see tundus talle väga keeruline ülesanne ja mõtles, et ta vist ei oskagi seda teha. "Uku häält implantaadiga kuulates ma väga hästi ei saanud sõnadest aru, aga siis harjutasin ja vaatasin ning siis sai tehtud."

Ta märkis, et kasutas loo viipekeelde tõlkimiseks juba tehtud eestikeelset tõlget ja pidas inimestega ka nõu, kas saab mõtetest õigesti aru. "Nende mõtete järgi proovisingi hakata seda panema eesti viipekeelde. Kuna eesti keel ja eesti viipekeel ei vasta üks ühele, siis pidi natuke ümber tegema, et kõik mõtted saaksid edasi antud."

Huvitavam koht Suviste loos oli algusosa, vee alla vajumise koht, samuti tunnistas Andrejev, et talle meeldib, et laul ei ole üksluine, vaid selles on palju erinevaid kohti. "Sellega sai väga hea tulemuse."

Peale Eesti loo tõlkis Andrejev ära ka Šveitsi ja Austria võistlusloo.